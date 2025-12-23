Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Серии А. В топ-10 5 футболистов «Интера»

Самым дорогим футболистом чемпионата Италии стал нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, рыночная стоимость которого оценивается в 85 млн евро.
Топ-10 самых дорогих игроков Серии А:
- Лаутаро Мартинес («Интер») — € 85 млн.
- Алессандро Бастони («Интер») — € 80 млн.
- Кенан Йылдыз («Ювентус») — € 75 млн.
- Рафаэл Леау («Милан») — € 70 млн.
- Нико Пас («Комо») — € 65 млн.
- Кристиан Пулишич («Милан») — € 60 млн.
- Николо Барелла («Интер») — € 60 млн.
- Маркус Тюрам («Интер») — € 60 млн.
- Ману Коне («Рома») — € 50 млн.
- Федерико Димарко («Интер») — € 50 млн.