В Шотландии назвали сроки трансфера Чеснокова

Причина задержки
Приезд экс-лидера «Тобола» был временно отложен из-за бюрократических процедур:
«Ислам просто ждал визу — никаких проблем. Все идет к тому, что мы увидим его после Рождества», — сообщил источник в клубе из Шотландии.
Таким образом, футболист сборной Казахстана прибудет в расположение «Хартса» после 25 декабря и сможет дебютировать за команду 3 января в матче против «Ливингстона». В настоящее время Чесноков проводит отпуск за границей.
Статус и достижения
По завершении 18 игр в сезоне команда Дерека Макиннеса возглавляет турнирную таблицу чемпионата Шотландии с 41 очком, а в последних турах одержала победы над «Селтиком» и «Рейнджерс» (оба раза — 2:1).
В минувшем сезоне Чесноков провёл за «Тобол» 29 матчей, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи, помог клубу выиграть Кубок Казахстана, а также стал лучшим дриблёром и признан самым грубым игроком КПЛ-2025. С 1 ноября он находился в статусе свободного агента.