В Шотландии назвали сроки трансфера Чеснокова

В минувшем сезоне Чесноков провёл за «Тобол» 29 матчей, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи, помог клубу выиграть Кубок Казахстана, а также стал лучшим дриблёром и признан самым грубым игроком КПЛ-2025. С 1 ноября он находился в статусе свободного агента.