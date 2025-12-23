Неожиданный способ побеждать нашел экс-тренер «Спартака» в АПЛ. Почему все боятся «Астон Виллу» Эмери?

«Вилла» расцветает, когда игра становится хаотичной«, — говорит легенда “Манчестер Юнайтед” Рио Фердинанд. Затащив соперника в перестрелку, Эмери рассчитывает, что выйдет из нее победителем. Да, каждый раз выигрывать дуэли невозможно, о чем нам говорят примеры Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Но ведь и футбол — всего лишь имитация жизни, а не сама жизнь; и когда у тебя в составе есть такие выдающиеся футболисты, как Роджерс и Джон Макгинн, а вдобавок на помощь приходят стандарты, ты потенциально можешь рассчитывать на длинные победные серии, даже если исповедуешь рискованную тактику. На текущий момент “Астон Вилла” одержала 10 побед подряд, и это лучший результат команды с 1914 года.