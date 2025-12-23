Неожиданный способ побеждать нашел экс-тренер «Спартака» в АПЛ. Почему все боятся «Астон Виллу» Эмери?

«Астон Вилла» переживает лучший период за долгие-долгие годы: из последних 12 матчей во всех турнирах команда из Бирмингема выиграла 11. Единственное поражение на этом отрезке «вилланы» потерпели от «Ливерпуля», в то время как и «Манчестер Сити», и «Арсенал», и «Манчестер Юнайтед» — все они поочередно гостили на «Вилла Парк» и возвращались домой ни с чем. Из других примечательных результатов — разгром крепкого «Борнмута» (4:0) и яркая победа над «Брайтоном» со счетом 4:3.
В турнирной таблице АПЛ после 17 туров «Астон Вилла» занимает третью строчку, на три очка отставая от лидирующего «Арсенала» и на одно от «Манчестер Сити». Удивительно, но забраться в таблице так высоко бирмингемцам удалось вопреки продвинутой статистике. Перед 17-м туром чат-бот Grok подсчитал, что набравшие к тому моменту 33 очка «вилланы» должны были, согласно модели xPTS, набрать лишь 18,36. Команда Унаи Эмери уверенно оверперформит как у чужих, так и у своих ворот: после 16 туров она забила 25 голов при 19,40 xG и пропустила 17 при показателе xGA 23,42 (для тех, кто немного запутался, поясним: xPTS — это ожидаемые очки, xG — ожидаемые забитые голы и xGA — ожидаемые пропущенные).
На прошедших выходных заданный тренд получил очередное подтверждение. «Вилла» принимала на своем поле «Ман Юнайтед» Рубена Аморима и уступила гостям по xG, но победила благодаря двум великолепным голам Моргана Роджерса. В целом по ходу сезона аккаунты в X, посвященные продвинутой статистике, то и дело приводят любопытные факты. Так, еще месяц назад суммарный xG «Астон Виллы» в чемпионате составлял меньшую единицу, чем у одного Эрлинга Холанда. А еще бирмингемцы забили аж 10 голов ударами из-за пределов штрафной площади — модель ожидаемых голов оценила их всего в 2,15.
Все происходящее — не просто стечение обстоятельств, а следствие упрямой веры Эмери в свою игровую философию. Для характерного контраста сравним Унаи с другим баском — Микелем Артетой из «Арсенала», который шесть лет назад и сменил Эмери у руля «канониров». Философия Артеты — это граничащий с ипохондрической мнительностью тотальный, всепоглощающий контроль. В идеальном для Микеля матче его команда не даст сопернику ни одного шанса даже развить перспективную атаку, а сама как пресс будет постепенно наседать на чужие ворота и забьет несколько голов. Последнее у «Арсенала» получается в основном скучно: голы приходят после стандартов, отскоков, методичной долбежки навесами слева и справа. Складывается ощущение, что за «Арсенал» забивает само сжимающееся пространство, а не отдельные яркие личности.
Эмери — хоть он и происходит, как и Артета, из провинции Гипускоа в Стране Басков — впитал в себя совершенно другую философию. На наших глазах происходит уникальное противостояние двух баскских школ мысли. Унаи вовсе не против, чтобы его команда допускала шансы у своих ворот; его зона комфорта — это суетливая игра на три результата, в которой «Вилла» необязательно перестреляет соперника по моментам, но вполне может добиться победы.
Эмери царствует в обстановке тревожной непредсказуемости, свойственной для футбола в большей степени, чем для других видов спорта. В условном баскетболе, где итоговый результат достигается методичным «собирательством» очков в корзине, Унаи был бы очень средним менеджером. Но в футболе, где все может решить один неожиданный лонгкик, его «Астон Вилла» стала одной из лучших команд Англии.
«Вилла» расцветает, когда игра становится хаотичной«, — говорит легенда “Манчестер Юнайтед” Рио Фердинанд. Затащив соперника в перестрелку, Эмери рассчитывает, что выйдет из нее победителем. Да, каждый раз выигрывать дуэли невозможно, о чем нам говорят примеры Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Но ведь и футбол — всего лишь имитация жизни, а не сама жизнь; и когда у тебя в составе есть такие выдающиеся футболисты, как Роджерс и Джон Макгинн, а вдобавок на помощь приходят стандарты, ты потенциально можешь рассчитывать на длинные победные серии, даже если исповедуешь рискованную тактику. На текущий момент “Астон Вилла” одержала 10 побед подряд, и это лучший результат команды с 1914 года.
Генеральная задача Эмери — обернуть себе на пользу разверзнувшийся хаос, оседлать моментум. В полной мере мощь «Астон Виллы» еще весной прочувствовал «ПСЖ», едва не упустивший в Бирмингеме преимущество в четыре мяча. Как подлинный поэт духа, Унаи делает ставку на всевечный поиск вдохновения, а не на бюрократический учет закорючек. И когда «Вилла» нащупывает нужные ниточки и начинает дергать соперника, как тряпичную куклу в театре, мы лицезрим блестящий футбольный спектакль. Недаром Унаи однажды заявил: «Я предпочитаю выиграть матч со счетом 5:4, а не 1:0».
При этом футбол Эмери остается строго заскриптованным, основанным на «концепции создания преимуществ», о чем мы рассказывали еще в позапрошлом сезоне. Однако формальное следование скриптам парадоксальным образом не лишает футболистов воздуха, и становление Роджерса в качестве новой английской суперзвезды — лучшее тому доказательство. Эмери не запрещает ни Моргану, ни кому-то еще бить с дальних дистанций, выбирать рискованные продолжения атаки. Да, варианты выбора Унаи по-прежнему предлагает игрокам сам, но их диапазон достаточно широк и не сковывает пространство для творчества.
В прошлом сезоне «Астон Вилла» не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов из-за чудовищной ошибки рефери. В нынешней кампании она обязана вернуться в главный еврокубок, несмотря на бурчание продвинутых статистиков и прочих горемычных зануд.
Тимофей Яценко