Журналист рассказал, как в Сербии восприняли возвращение Станковича в «Црвену Звезду»

А в Лиге Европы «Црвена Звезда» уже очень близка к попаданию в плей-офф. Таким образом, главной задачей Станковича станет квалификация в Лигу чемпионов следующим летом — то, что ему не удалось сделать в прошлый раз. Таким образом, можно сказать, что камбэк Станковича пойдет на пользу «Звезде». Он плавно вернется в клуб и в раздевалку, потому что это его дом. Кроме того, у него есть большой кредит доверия со стороны фанатов. Хотя оно во многом основано на его карьере игрока. Сейчас у него появился новый шанс доказать свою квалификацию как тренера. Сербские СМИ считают, что Станкович — фактически, единственный специалист, который может встряхнуть раздевалку команды, обновить ее и пробудить боевой дух", — сказал Новак.