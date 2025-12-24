Гвардиола подготовился к уходу из «Манчестер Сити». Подробоности

За девять сезонов в «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола превратил клуб в доминирующую силу английского и европейского футбола. Под его руководством «горожане» выиграли шесть титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка английской лиги, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Также команда дважды подряд становилась чемпионом Англии, что стало одним из самых ярких достижений в истории клуба.