Рамазан Оразов сделал заявление по трансферу в «Астану»

Полузащитник семейского «Елимая» Рамазан Оразов рассказал, что в разные периоды своей карьеры мог оказаться в «Астане», однако переход так и не состоялся, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

«В 2021-м и начале 2023 года я мог перейти в “Астану”, однако со стороны главного тренера интереса не было. Это важно для меня. Если тренер не видит тебя в команде, зачем переходить? “Астана” — флагман казахстанского футбола, как “Актобе” и “Кайрат”. Переход туда был бы неплохим вариантом, потому что знаешь, что каждый год будешь играть в квалификации еврокубков. Там, возможно, тебя заметят селекционеры из Европы», — рассказал футболист в интервью ASnews.kz.

Переход в «Елимай»

Ранее стало известно, что «Елимай» официально оформил трансфер Оразова. Клуб из Абайской области выкупил права на полузащитника у датского «Силькеборга». В прошлом сезоне Рамазан уже выступал за семейский клуб на правах аренды после переезда из Дании.

За вторую часть чемпионата Казахстана Оразов провёл 820 минут, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами, после чего руководство «Елимая» приняло решение о полноценном выкупе игрока.

Карьера футболиста

В разные годы Рамазан Оразов защищал цвета словенского «Копера», российской «Чайки», латвийского «Даугавпилса», а также казахстанских клубов — «Актобе», «Тобола», «Аксу» и «Кайрата».