Дасаев высказал недоумение восхищением Сафоновым

Дасаев признался, что не видел игру соотечественника. «Но мне сказали, что он четыре пенальти отбил. У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал! Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий?» — заявил экс-голкипер.
17 декабря Сафонов принес ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти российский голкипер совершил четыре сейва подряд и помог парижанам завоевать шестой титул в нынешнем сезоне.
30 октября Дасаев отказался видеть смысл в присутствии Сафонова в ПСЖ. «Я не знаю, какой у него контракт с клубом. Если он не может его расторгнуть, его попытаются отдать в аренду», — заявил бывший вратарь.