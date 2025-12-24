Сафонова признали лучшим игроком «ПСЖ» в декабре

В декабре Сафонов дважды отыграл на ноль в матчах с «Ренном» (5:0) в Лиге 1 и испанским «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов, получив за эти встречи 7 и 6,5 балла. Дважды Сафонов пропустил в победном матче Лиги 1 против «Меца» (3:2) и получил за свою игру 5 баллов. 17 декабря он отразил четыре послематчевых пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). За эту игру Сафонов получил 9,5 балла. После матча стало известно, что Сафонов отразил два пенальти с переломом левой руки.