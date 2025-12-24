Ричмонд
Сафонова признали лучшим игроком «ПСЖ» в декабре

Матвея Сафонова признали лучшим игроком «ПСЖ» в декабре.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов признан лучшим игроком французского «ПСЖ» в декабре на основе оценок журналистов Le Parisien, сообщается на сайте издания.

Сафонов в декабре принял участие в четырех матчах «ПСЖ» во всех турнирах. За свою игру россиянин получил среднюю оценку 7,25 балла. Второе место занял французский полузащитник Варрен Заир-Эмри (7 баллов), следом расположились эквадорский защитник Вильян Пачо (6,31), португальский полузащитник Жуан Невеш (6,03) и грузинский форвард Хвича Кварацхелия (6).

В декабре Сафонов дважды отыграл на ноль в матчах с «Ренном» (5:0) в Лиге 1 и испанским «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов, получив за эти встречи 7 и 6,5 балла. Дважды Сафонов пропустил в победном матче Лиги 1 против «Меца» (3:2) и получил за свою игру 5 баллов. 17 декабря он отразил четыре послематчевых пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). За эту игру Сафонов получил 9,5 балла. После матча стало известно, что Сафонов отразил два пенальти с переломом левой руки.

