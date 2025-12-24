Смена тренера сорвала трансфер нападающего сборной Казахстана

Сезон-2025 он начинал в составе «Турана», в котором забил один гол и сделал два ассиста, однако затем из-за финансовых проблем перешёл в «Ордабасы». В команде из Шымкента он не имел игровой практики и сыграл лишь 399 минут за половину сезона, сделав один ассист. За сборную Казахстана нападающий провёл два матча.