Смена тренера сорвала трансфер нападающего сборной Казахстана

Команду принял казахстанский тренер Кайрат Нурдаулетов, с которым 24-летний нападающий работал в том же «Жетысу» в 2024 году.
Добавим, что ранее Жумабек должен был перейти в актауский «Каспий», куда собирался армянский тренер Вардан Минасян. Именно при нем футболист провел лучший сезон в карьере, в 2022 году забив 14 голов в играх чемпионата и Кубка Казахстана за «Тараз». Однако назначение Минасяна в «Каспий» сорвалось из-за прихода казахстанского специалиста Пиралы Алиева.
Теперь Жумабек склоняется к тому, чтобы перейти в «Жетысу», где у него будет стабильная игровая практика.
Сезон-2025 он начинал в составе «Турана», в котором забил один гол и сделал два ассиста, однако затем из-за финансовых проблем перешёл в «Ордабасы». В команде из Шымкента он не имел игровой практики и сыграл лишь 399 минут за половину сезона, сделав один ассист. За сборную Казахстана нападающий провёл два матча.