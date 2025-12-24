«Елимай» объявил о назначении экс-тренера сборной Казахстана

В прошлом Коструб был профессиональным футболистом и выступал на позиции полузащитника. За свою карьеру он защищал цвета ряда известных отечественных клубов, среди которых «Кайрат», «Жетысу», «Атырау», «Акжайык», «Шахтёр» и «Алтай».