«Елимай» объявил о назначении экс-тренера сборной Казахстана

Новое назначение в «Елимае»
Пресс-служба семейского клуба сообщила о назначении Евгения Валерьевича Коструба ассистентом главного тренера. Специалист уже приступил к работе с командой, которая готовится к новому сезону казахстанской премьер-лиги (КПЛ) и еврокубковым матчам.
Богатая игровая карьера
В прошлом Коструб был профессиональным футболистом и выступал на позиции полузащитника. За свою карьеру он защищал цвета ряда известных отечественных клубов, среди которых «Кайрат», «Жетысу», «Атырау», «Акжайык», «Шахтёр» и «Алтай».
Опыт тренерской работы
После завершения игровой карьеры Евгений Коструб сосредоточился на тренерской деятельности. В разные годы он работал:
- в 2020—2021 годах — в системе «Кайрат-Жастар»;
- с 2021 по 2023 год — в основной команде «Кайрата»;
- в последние сезоны — ассистентом главного тренера национальной сборной Казахстана.
Задачи на сезон
Напомним, по итогам прошлого розыгрыша КПЛ «Елимай» набрал 48 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице. Этот результат позволил клубу из Семея квалифицироваться в следующий розыгрыш Лиги конференций УЕФА, где команда намерена достойно представить Казахстан на европейской арене.