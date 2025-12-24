Ричмонд
Президента «Фенербахче» задержали после положительного теста на наркотики

Президента «Фенербахче» Сарана задержали после положительного теста на наркотики.

Источник: Соцсети футбольного клуба "Фенербахче"

СТАМБУЛ, 24 дек — РИА Новости. Полиция задержала президента турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Садеттина Сарана после положительного теста на наркотики, сообщила в среду генпрокуратура Стамбула.

Результаты теста Сарана на наркотики оказались положительными, сообщил в среду телеканал TRT Haber. СМИ уточняли, что в образцах волос Сарана обнаружены следы кокаина. Саран, узнав об этом, отверг вину и сдал еще один тест — теперь в частной лаборатории.

«Жандармы, получив дополнительные доказательства, задержали подозреваемого Стивена Садеттина Сарана по обвинению в сбыте наркотических средств, содействии употреблению наркотиков и их употреблении», — сообщила генпрокуратура в пресс-релизе.

Саран был вызван на допрос сразу после того, как вернулся из заграничной поездки.

На прошлой неделе суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.

Подобные операции в Турции проводятся с октября: тогда в рамках начатого расследования были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров, следы наркотических средств были обнаружены в крови и волосах нескольких из них. При этом у некоторых задержанных выявили следы наркотических веществ, содержащихся в лекарствах, которые можно приобрести в аптеках по рецепту.