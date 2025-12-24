Ричмонд
Бубнов раскритиковал Дасаева за слова о Сафонове: «Ты вообще рядом с ним не стоишь. Видимо, уже берега потерял»

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал слова лучшего вратаря мира 1988 года Рината Дасаева о четырех отбитых пенальти Матвеем Сафоновым и о современных российских голкиперах.

Источник: youtube.com

«У нас люди тоже пенальти отбивали и никто так не писал. Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий? Никто не нравится из российских вратарей. Играют совсем иначе, не как раньше. Даже выделить никого нельзя. На выходах вообще никто не играет. С линии вратарской им забивают и никто не выходит. Как так можно? Когда была советская школа, то играли на выходах без проблем. А сейчас садятся то на колени, то на задницу или ногами играют. Им надо переходить в гандбол, мини-футбол или хоккей», — сказал Дасаев.

«Ужас. Я увидел эту информацию утром, когда жена мне завтрак готовила, я поперхнулся, есть потом не стал. Ринатик, никто четыре подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал! Плюс говорят, что у Сафонова травма руки была. Ты-то вообще нулевой в пенальти. Я помню, что ты со “Спартой” отбил пенальти, больше не помню, когда ты пенальти отбивал.

Дасаев признавался лучшим вратарем мира? Кем? На тот момент для меня лучший вратарь мира был Шумахер. Я не об этом говорю, а том, что на сегодняшний день ему не нравится ни один вратарь. Я уже о Сафонове не говорю, ты на сегодняшний день вообще рядом с ним не стоишь, хотя он и не играет в “ПСЖ”. Бориско, Агкацев и прочие вратари, который сейчас есть, Акинфеев тоже — они сильнее.

В 88-м году он запустил от Ван Бастена. Лобан (Лобановский) ему сказал после игры: “Ринат, игроки твоего уровня не имеют право пропускать такие голы”. Он ворота потерял. Поэтому Дасаев, видимо, уже берега потерял. Игроков нет… Да есть лучше тебя в тысячу раз», — сказал Бубнов в программе «Коммент. ФМ».