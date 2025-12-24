Бубнов раскритиковал Дасаева за слова о Сафонове: «Ты вообще рядом с ним не стоишь. Видимо, уже берега потерял»

«Ужас. Я увидел эту информацию утром, когда жена мне завтрак готовила, я поперхнулся, есть потом не стал. Ринатик, никто четыре подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал! Плюс говорят, что у Сафонова травма руки была. Ты-то вообще нулевой в пенальти. Я помню, что ты со “Спартой” отбил пенальти, больше не помню, когда ты пенальти отбивал.



Дасаев признавался лучшим вратарем мира? Кем? На тот момент для меня лучший вратарь мира был Шумахер. Я не об этом говорю, а том, что на сегодняшний день ему не нравится ни один вратарь. Я уже о Сафонове не говорю, ты на сегодняшний день вообще рядом с ним не стоишь, хотя он и не играет в “ПСЖ”. Бориско, Агкацев и прочие вратари, который сейчас есть, Акинфеев тоже — они сильнее.



В 88-м году он запустил от Ван Бастена. Лобан (Лобановский) ему сказал после игры: “Ринат, игроки твоего уровня не имеют право пропускать такие голы”. Он ворота потерял. Поэтому Дасаев, видимо, уже берега потерял. Игроков нет… Да есть лучше тебя в тысячу раз», — сказал Бубнов в программе «Коммент. ФМ».