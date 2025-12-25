Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.50
П2
1.64
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

В Бурунди футболист умер во время матча из-за монеты во рту, сообщают СМИ

Футболист Герик умер во время матча второго дивизиона чемпионата Бурунди.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Футболист клуба второго дивизиона чемпионата Бурунди «Гепье дю Лак» Игиранеза Айме Герик умер во время матча, подавившись монетой, сообщает Sport News Africa.

Инцидент произошел 20 декабря во время матча второго дивизиона чемпионата страны против клуба «Амасипири». По ходу игры Герик внезапно упал, после чего на поле выбежала медицинская бригада.

Сообщается, что футболист умер во время транспортировки в больницу. По словам свидетелей, причиной смерти стала монета, которую игрок держал во рту во время матча и проглотил.

По информации издания, данная монета, вероятно, является амулетом, который используется в местном колдовстве. Отмечается, что практика обращения к местным знахарям и колдунам для определения исхода футбольных матчей очень распространена в Бурунди.