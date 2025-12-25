В Бурунди футболист умер во время матча из-за монеты во рту, сообщают СМИ

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Футболист клуба второго дивизиона чемпионата Бурунди «Гепье дю Лак» Игиранеза Айме Герик умер во время матча, подавившись монетой, сообщает Sport News Africa.
Инцидент произошел 20 декабря во время матча второго дивизиона чемпионата страны против клуба «Амасипири». По ходу игры Герик внезапно упал, после чего на поле выбежала медицинская бригада.
Сообщается, что футболист умер во время транспортировки в больницу. По словам свидетелей, причиной смерти стала монета, которую игрок держал во рту во время матча и проглотил.
По информации издания, данная монета, вероятно, является амулетом, который используется в местном колдовстве. Отмечается, что практика обращения к местным знахарям и колдунам для определения исхода футбольных матчей очень распространена в Бурунди.