«Реал» потребовал предоставить отчеты о финансовой деятельности «Барселоны» за период с 2010 по 2018 год

Руководство «Реала» потребовала предоставить бумаги и документы о всей деятельности «Барселоны» за период с 2010 по 2018 год, сообщает AS.

Источник: Спорт-Экспресс

Мадридский клуб требует:

  • полный комплект документов внутреннего аудита «Барселоны» за период с 2010 по 2018 год
  • ежегодные отчеты клуба о финансовой деятельности за период с 2010 по 2018 год
  • отчеты о заседаниях налогового комитета за этот же период.

«Реал» хочет выяснить, почему «Барселона» заплатила миллионы евро вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Ранее сообщалось клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Негрейре 1,4 миллиона евро.

28 октября сообщалось, что прокуратура Испании вызвала в суд «Барселону» в качестве подозреваемой стороны по делу бывшего вице-президента технического комитета судей.