Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов с «Ноттингем Форест»

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине легенды “Ноттингем Форест” и нашего дорогого друга Джона Робертсона. Великий игрок нашего клуба, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов, Джон навсегда останется в нашей памяти благодаря своему непревзойденному таланту, скромности и непоколебимой преданности», — говорится в сообщении команды.