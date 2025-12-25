Ричмонд
Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов с «Ноттингем Форест»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов в составе «Ноттингем Форест» шотландец Джон Робертсон скончался на 73‑м году жизни, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Х.

Источник: Getty Images

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине легенды “Ноттингем Форест” и нашего дорогого друга Джона Робертсона. Великий игрок нашего клуба, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов, Джон навсегда останется в нашей памяти благодаря своему непревзойденному таланту, скромности и непоколебимой преданности», — говорится в сообщении команды.

В составе «Ноттингем Форест» Робертсон также становился чемпионом Англии, обладателем Суперкубка УЕФА, Суперкубка Англии и двукратным обладателем Кубка английской лиги.