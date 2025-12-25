Ричмонд
Эксперт отреагировал на чистку состава в клубе КПЛ

Международный журналист Александр Троицкий прокомментировал уход некоторых футболистов из «Актобе», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

«Вижу Умаева в “Крыльях Советов” у Адиева»

«В “Актобе” настоящая чистка. Команду покинули важные для клуба футболисты.

Уход Умаева читался. В «Актобе» сейчас идет глобальная перестройка, ожидают нового тренера, скорее всего, это будет украинский специалист Роман Григорчук.

Останется ли Идрис в Казахстане, не известно. Гражданство он так и не оформил, хотя планировал. Начинал учить казахский язык. Но лично я вижу Умаева в «Крыльях Советов» у Магомеда Адиева. Поглядим, насколько верно мое предположение.

Что касается Оралхана Омиртаева и Льва Скворцова, то для меня уход футболистов сборной не слишком понятен. Лимит жёсткий, а найти сильных местных игроков — непростая задача.

Не сомневаюсь, что и Лев, и Оралхан уже имеют предложения от казахстанских клубов", — пишет он в своём телеграм-канале.