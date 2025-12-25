Казахстанский талант подписал контракт с испанским клубом

Условия контракта
Нургали подписал контракт по схеме «3+2». Активация двухлетней опции гарантирует перевод футболиста в первую команду. В случае отказа со стороны клуба игрок сможет покинуть команду в статусе свободного агента.
Выступления за молодёжный состав
До весны 2026 года Нургали будет выступать за юношеский состав «Леванте» (U-19). Команда сейчас занимает второе место в чемпионате и уже прошла квалификацию Кубка Испании.
Интерес со стороны других клубов
Ранее к форварду юношеской сборной Казахстана проявляли интерес и другие испанские клубы — «Валенсия» и «Вильярреал».
Напомним, в недавнем матче против «Эльче» Нургали оформил дубль, обеспечив своей команде победу со счётом 2:1.