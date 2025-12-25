Испанский журналист заявил, что английский гранд похож на «Спартак»

«Манчестер Юнайтед» очень похож на «Спартак». Это команда, у которой осталась только история. Уже больше 10 лет у них провалы, они потеряли источники своего величия и свой стиль. Это связано с деньгами, американскими деньгами. Но НБА и европейский футбол — это разные вещи. Футбол в Европе — это традиции, это семья, это город, это сентиментальная связь с клубом, а не деньги", — рассказал журналист.