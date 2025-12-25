Ричмонд
Испанский журналист заявил, что английский гранд похож на «Спартак»

Испанский журналист Хосе Игнасио Ортега из EFE в комментарии для ODDS.ru высказался о предстоящем матче 18-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом», дав прогноз на результат встречи.

Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» очень похож на «Спартак». Это команда, у которой осталась только история. Уже больше 10 лет у них провалы, они потеряли источники своего величия и свой стиль. Это связано с деньгами, американскими деньгами. Но НБА и европейский футбол — это разные вещи. Футбол в Европе — это традиции, это семья, это город, это сентиментальная связь с клубом, а не деньги", — рассказал журналист.

Ортега подчеркнул также, что «МЮ» допустил в последние годы много ошибок при назначении главных тренеров, а также совершал крайне сомнительные трансферы, переплачивая за посредственных игроков. По мнению испанца, «Ньюкасл», несмотря на солидное финансовое положение, не сделал необходимого шага навстречу лидерам, чтобы стать грандом АПЛ, но все же является фаворитом в предстоящей встрече. Поражение «МЮ», по его мнению, может даже закончиться увольнением главного тренера команды Рубена Аморима, однако журналист ждет итоговую результативную ничью — 2:2 или 3:3.

