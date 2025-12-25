Андрей Шевченко ответил на вопрос о нынешних отношениях с Романом Абрамовичем

«Челси» был продан в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов, однако Абрамович не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций. Средства заморожены на специальном счете. В середине декабря 2025-го стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил судом Абрамовичу, если деньги от продажи «Челси» не передадут Украине.
По данным СМИ, Шевченко в 2015—2022 годах был зарегистрирован как «неуказанный участник» фирмы, которая управляла инвестициями компаний из портфеля Абрамовича. Шевченко заявил, что не имел никакой позиции в этой компании.
«У меня больше нет никаких отношений с Абрамовичем. Я видел это в газете, но не следил за этим более пристально. Это дело между ним и правительством, но ясно, что он заплатит деньги», — приводит слова Шевченко Dagens Nyheter.