Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

Андрей Шевченко ответил на вопрос о нынешних отношениях с Романом Абрамовичем

Бывший футболист «Милана», «Челси» и сборной Украины Андрей Шевченко, ныне возглавляющий Украинскую ассоциацию футбола (УАФ), прокомментировал свою связь с экс-владельцем лондонского клуба российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Источник: Shutterstock

«Челси» был продан в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов, однако Абрамович не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций. Средства заморожены на специальном счете. В середине декабря 2025-го стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил судом Абрамовичу, если деньги от продажи «Челси» не передадут Украине.

По данным СМИ, Шевченко в 2015—2022 годах был зарегистрирован как «неуказанный участник» фирмы, которая управляла инвестициями компаний из портфеля Абрамовича. Шевченко заявил, что не имел никакой позиции в этой компании.

«У меня больше нет никаких отношений с Абрамовичем. Я видел это в газете, но не следил за этим более пристально. Это дело между ним и правительством, но ясно, что он заплатит деньги», — приводит слова Шевченко Dagens Nyheter.