Салах подвергся критике из-за публикации фото с елкой

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Футболист сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах подвергся критике в комментариях после публикации в социальных сетях семейной фотографии на фоне елки в Рождество.

Источник: Reuters

Католическое Рождество отмечается в ночь на 25 декабря. В честь этого праздника в домах наряжают елки, устраивают семейные праздничные застолья и обмениваются подарками. Нападающий «Ливерпуля» опубликовал в соцсети X фотографию своих дочерей около праздничной елки с хэштегом Merry Christmas (Счастливого Рождества). Сам Салах на фотографии отсутствует, поскольку находится на Кубке африканских наций в Марокко вместе со сборной Египта.

В комментариях к публикации пользователи сети раскритиковали игрока за празднование католического праздника, будучи представителем ислама. При этом часть подписчиков поддержала решение египтянина выложить рождественскую фотографию. Футболист несколько лет публикует в соцсетях семейные фотографии с елкой.

Салах выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. Вместе с «красными» он дважды стал чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 421 матче за клуб. В активе Салаха также 108 матчей и 62 мяча за сборную Египта.