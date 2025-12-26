Салах подвергся критике из-за публикации фото с елкой

Салах выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. Вместе с «красными» он дважды стал чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На его счету 250 голов в 421 матче за клуб. В активе Салаха также 108 матчей и 62 мяча за сборную Египта.