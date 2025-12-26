Для любимчика Галицкого в Европе есть идеальный вариант: вот почему Сперцяну идеально подойдет именно «Наполи»

Также полузащитника нередко связывали с «Интером» — первые слухи возникли еще в 2023-м. К тому же за миланцев выступает соотечественник Сперцяна Генрих Мхитарян, у которого даже тот же агент — Рафаэла Пимента. Особенно активно переход Эдуарда в «Интер» обсуждался в 2025 году: весной «РБ Спорт» сообщал, что игрок входит в сферу интересов клуба, но трансфер не осуществился, хотя полузащитник прошедшим летом имел несколько вариантов в Европе.