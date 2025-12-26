Ричмонд
Для любимчика Галицкого в Европе есть идеальный вариант: вот почему Сперцяну идеально подойдет именно «Наполи»

Клуб давно следит за игроком.

Источник: Sport24

Трансфер Эдуарда Сперцяна в Европу — утопичная мечта в мире РПЛ. 25-летний капитан «Краснодара» уже несколько лет остается одним из лучших игроков нашего чемпионата и провоцирует инсайды о заинтересованности европейских команд. Нынешняя зима — не исключение: в медиа вновь пишут о потенциальном переходе Сперцяна в топ-клуб.

Сперцяна ждут в Италии

Самый сильный интерес к Эдуарду проявляют итальянские команды. Первые инсайды появились еще летом 2024-го — тогда Metaratings.ru сообщал, что «Наполи» готов подписать Сперцяна в случае продажи нескольких футболистов. Далее заинтересованность подтверждалась еще рядом источников, а в январе 2025-го слухи даже прокомментировали в клубе — правда, спортивный директор Джованни Манна заявил, что «Наполи» не планирует этот трансфер.

Также полузащитника нередко связывали с «Интером» — первые слухи возникли еще в 2023-м. К тому же за миланцев выступает соотечественник Сперцяна Генрих Мхитарян, у которого даже тот же агент — Рафаэла Пимента. Особенно активно переход Эдуарда в «Интер» обсуждался в 2025 году: весной «РБ Спорт» сообщал, что игрок входит в сферу интересов клуба, но трансфер не осуществился, хотя полузащитник прошедшим летом имел несколько вариантов в Европе.

В нынешнем декабря португальский агент Паулу Барбоза актуализировал информацию по интересу к Сперцяну в Европе. По его информации, футболистом интересуются сразу три итальянских гранда — помимо «Наполи» и «Интера», еще и «Ювентус».

«У него прекрасное будущее, потому что он уже несколько сезонов подряд показывает свой уровень. Сперцян заслужил трансфер в топ-клуб Европы», — привел слова Барбозы Odds.ru.

Интерес больших команд неудивителен: Эдуард проводит мощнейший сезон и является самым результативным футболистом РПЛ — за 18 матчей оформил 20 голевых действий (8+12). Сперцян и до этого входил в число ярчайших игроков чемпионата, но сейчас идет на личный рекорд результативности — до этого наклепал 10+12 в 28 играх сезона-22/23.

«Наполи» — идеально подходит Эдуарду

По словам Барбозы, за Сперцяном следят несколько итальянских топ-клубов. Если это правда, Эдуарду важно не ошибиться с выбором для потенциального трансфера — среди озвученных агентом кандидатов больше всего полузащитнику подходит действующий чемпион «Наполи».

Неаполитанцы прошедшим летом сами искали футболиста на роль атакующего полузащитника — подписали свободным агентом 34-летнего Кевина де Брейне. Правда, бельгийца доконало здоровье — он недоступен с конца октября и вернется на поле не раньше марта. При этом Кевин действовал полезно — за 11 появлений на поле во всех турнирах настрелял 4+2, генерируя голевое действие в среднем раз в 127 минут.

В схеме 4−1−4−1, которую главный тренер неаполитанцев Антонио Конте чаще всего использовал в текущем розыгрыше Серии А, атакующую роль получал не только Де Брейне, но и второй хавбек — Франк Ангисса. Габаритный камерунец регулярно пугал защитников рывками в штрафную и даже набил такую же статистику, как Де Брейне (4+2).

Франк тоже уже больше месяца не играет из-за травмы. При этом он остается одним из лидеров команды по различным атакующим показателям — третий по npxG (2,3), шестой по ожидаемым ассистам (1,3), пятый по касаниям мяча в финальной трети (162).

Значимость этих двух футболистов иллюстрирует нужду «Наполи» в атакующем полузащитнике — причем, возможно, на замену Де Брейне. Летом бельгийцу исполнится 35, а его здоровье, кажется окончательно испортилось: Кевин всегда считался травматичным, но в «Наполи» получил серьезное повреждение на ровном месте — во время исполнения пенальти в игре с «Интером» (3:1) порвал мышцы бедра и вылетел на несколько месяцев.

Другие озвученные Барбозой претенденты не подходят Сперцяну тактически. В «Ювентусе» ключевые атакующие игроки больше смещены на фланги, где царит Кенан Йылдыз. В центре сосредоточены универсалы: Мануэль Локателли, Кефрен Тюрам, Уэстон Маккенни. «Интер» в этом плане больше подходит Эдуарду, однако миланцы отпугивают по другой причине.

В «Краснодаре» Сперцян сформировал мощную пару с форвардом Джоном Кордобой — команда играет в одного нападающего. В этом сезоне РПЛ колумбиец забил после передач Эдуарда больше трети голов (три из восьми). Сам Кордоба половину ассистов в текущем розыгрыше выкатил на Сперцяна (два из четырех). «Интер» же играет в два страйкера — в паре действуют Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам.

«Кордоба и Сперцян — сильнейшая связка в РПЛ. Лучше просто нет. Они давно выступают друг с другом, поэтому их взаимодействие на поле очень хорошо отлажено. Это те футболисты, которые определяют исход матчей. Наверное, ни один другой клуб не может похвастаться настолько эффективным дуэтом», — сказал Семин «РБ Спорт».

В «Наполи» Конте использует похожих по типажу нападающих и тоже пропагандирует схемы с одним форвардом. Основным сейчас является Расмус Хейлунн — мощный датчанин с отличной игрой корпусом и великолепной скоростью. В запасе находятся недавно восстановившийся после травмы Ромелу Лукаку и двухметровый Лоренцо Лукка. Всех выделяют мощные габариты и умение действовать в чужой штрафной — этими же качествами обладает и Кордоба, с которым у Сперцяна выстроилось телепатическое взаимопонимание.

Вероятно, уход Сперцяна в Европу ждет каждый нейтральный болельщик РПЛ — Эдуард действительно один из талантливейших футболистов чемпионата и уже несколько лет подряд показывает стабильную игру. Полузащитник заслужил трансфер: «Наполи» давно присматривается к нему и станет наилучшим вариантом для перехода.

Артемий Кутейников

