Старший сын Дэвида Бекхэма заблокировал отца, мать и брата в соцсетях

Бруклин Бекхэм, старший сын владельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма, заблокировал свою родню в инстаграме (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: Getty Images

Это произошло за несколько дней до католического Рождества. Проблемы в отношениях между Бруклином и родителями впервые возникли во время празднования 50-летия экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» в начале этого года, когда Бруклин со своей женой Николой не появились на мероприятии, а затем проигнорировали вечеринку. Пара даже не отправила юбиляру поздравлений, а позже обновила свои свадебные обеты без присутствия кого-либо из Бекхэмов.

Отношения испортились настолько, что Бруклин отписался от своих родителей в социальных сетях, а фанаты обвинили Викторию и Дэвида в том же самом. Однако Круз, младший брат Бруклина, в ответ на это заявил: «Это неправда. Мои мама и папа никогда бы не отписались от своего сына… Давайте разберемся в фактах. Они проснулись заблокированными. Как и я».

В настоящее время Дэвид и Виктория Бекхэм вместе с сыновьями Ромео и Крузом, а также дочерью Харпер отмечают праздники в Великобритании, в то время как Бруклин с Николой находятся в США.