Старший сын Дэвида Бекхэма заблокировал отца, мать и брата в соцсетях

Это произошло за несколько дней до католического Рождества. Проблемы в отношениях между Бруклином и родителями впервые возникли во время празднования 50-летия экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» в начале этого года, когда Бруклин со своей женой Николой не появились на мероприятии, а затем проигнорировали вечеринку. Пара даже не отправила юбиляру поздравлений, а позже обновила свои свадебные обеты без присутствия кого-либо из Бекхэмов.
Отношения испортились настолько, что Бруклин отписался от своих родителей в социальных сетях, а фанаты обвинили Викторию и Дэвида в том же самом. Однако Круз, младший брат Бруклина, в ответ на это заявил: «Это неправда. Мои мама и папа никогда бы не отписались от своего сына… Давайте разберемся в фактах. Они проснулись заблокированными. Как и я».
В настоящее время Дэвид и Виктория Бекхэм вместе с сыновьями Ромео и Крузом, а также дочерью Харпер отмечают праздники в Великобритании, в то время как Бруклин с Николой находятся в США.