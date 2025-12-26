Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.46
X
4.54
П2
1.58
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.83
X
3.52
П2
1.84
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.20
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

Экс-нападающий «Локомотива» завершит карьеру из-за смерти одноклубника: «Я больше ничего не хочу знать о футболе»

Бывший нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо заявил о намерении завершить карьеру из-за смерти своего партнера по эквадорской «Барселоне».

Источник: Getty Images

Менее двух недель назад, 17 декабря, защитник «Барселоны» Марио Пинейда был застрелен посреди бела дня в возрасте 33 лет вместе со своей девушкой возле мясной лавки в Гуаякиле. Мать футболиста, находившаяся вместе с ним, получила ранения.

«Скорее всего, я завершу карьеру, я не собираюсь продолжать. Смерть Марио Пинейды глубоко потрясла меня, и я больше ничего не хочу знать о футболе. Я не останусь в “Барселоне”. Я человек, который живет текущим моментом, и когда я решил приехать сюда, то сделал это скорее сердцем, чем головой», — цитирует Кайседо Sport Mediaset.