Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.67
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.59
X
4.62
П2
1.56
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.93
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.20
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00

Футболиста «Севильи» Маркао дисквалифицировали на шесть матчей

Футболиста «Севильи» Маркао отстранили на шесть матчей за оскорбление арбитра.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Защитник «Севильи» Маркао получил шестиматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра во время встречи против мадридского «Реала», сообщается на сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

В субботу «Реал» дома обыграл «Севилью» со счетом 2:0 в матче 17-го тура чемпионата Испании. Маркао получил вторую желтую карточку на 68-й минуте. По данным издания Marca, 29-летний защитник столкнулся с главным арбитром встречи Мунисом Руисом после удаления, после чего одноклубники увели футболиста с поля. По дороге в раздевалку, защитник выкрикнул оскорбление в сторону судьи.

Согласно отчету RFEF, Маркао был дисквалифицирован на один матч за двойную желтую карточку, на четыре матча за оскорбление арбитра и еще на одну встречу за неспортивное поведение.

Главный тренер «Севильи» Матиас Альмейда дисквалифицирован на один матч за двойную желтую карточку.