Футболиста «Севильи» Маркао дисквалифицировали на шесть матчей

В субботу «Реал» дома обыграл «Севилью» со счетом 2:0 в матче 17-го тура чемпионата Испании. Маркао получил вторую желтую карточку на 68-й минуте. По данным издания Marca, 29-летний защитник столкнулся с главным арбитром встречи Мунисом Руисом после удаления, после чего одноклубники увели футболиста с поля. По дороге в раздевалку, защитник выкрикнул оскорбление в сторону судьи.