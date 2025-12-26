Футболиста «Севильи» Маркао дисквалифицировали на шесть матчей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Защитник «Севильи» Маркао получил шестиматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра во время встречи против мадридского «Реала», сообщается на сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
В субботу «Реал» дома обыграл «Севилью» со счетом 2:0 в матче 17-го тура чемпионата Испании. Маркао получил вторую желтую карточку на 68-й минуте. По данным издания Marca, 29-летний защитник столкнулся с главным арбитром встречи Мунисом Руисом после удаления, после чего одноклубники увели футболиста с поля. По дороге в раздевалку, защитник выкрикнул оскорбление в сторону судьи.
Согласно отчету RFEF, Маркао был дисквалифицирован на один матч за двойную желтую карточку, на четыре матча за оскорбление арбитра и еще на одну встречу за неспортивное поведение.
Главный тренер «Севильи» Матиас Альмейда дисквалифицирован на один матч за двойную желтую карточку.