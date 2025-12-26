Аршавин: «Сафонов точно лучше Шевалье. Он даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный»

В текущем сезоне 26-летний вратарь отыграл 4 матча за парижан после того, как основной голкипер команды Люка Шевалье получил травму. Россиянин отметился 4 подряд сейвами в серии пенальти в победном для «ПСЖ» финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1) и выбыл из строя на несколько недель из-за перелома руки.
— Станет ли Матвей Сафонов железным первым номером в «ПСЖ»? Если нет, то что ему делать?
— Первое: мне кажется, честно, что он даже [экс-вратарю «ПСЖ» Джанлуиджи] Доннарумме не уступает. Просто Доннарумма настолько распиаренный и так далее, он дорого стоит… Поэтому даже при прочих равных весы все равно бы склонялись в его сторону.
— А Шевалье круче?
— То, что Сафонов лучше Шевалье, у меня вообще сомнений нет. Глобально он класснее Шевалье. И он точно тот игрок, который должен играть как можно дольше в европейских чемпионатах, пока ему позволяет здоровье.
— А вот такой вопрос. Есть ли сейчас на примете команда с реально слабым вратарем, условно, в обойме Лиги чемпионов?
— «Барселона», — сказал Аршавин в эфире нового выпуска шоу «Это футбол, брат!».