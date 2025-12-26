Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.68
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.59
X
4.62
П2
1.56
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.20
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00

Аршавин: «Сафонов точно лучше Шевалье. Он даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный»

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил перспективы российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Источник: Getty Images

В текущем сезоне 26-летний вратарь отыграл 4 матча за парижан после того, как основной голкипер команды Люка Шевалье получил травму. Россиянин отметился 4 подряд сейвами в серии пенальти в победном для «ПСЖ» финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1) и выбыл из строя на несколько недель из-за перелома руки.

— Станет ли Матвей Сафонов железным первым номером в «ПСЖ»? Если нет, то что ему делать?

— Первое: мне кажется, честно, что он даже [экс-вратарю «ПСЖ» Джанлуиджи] Доннарумме не уступает. Просто Доннарумма настолько распиаренный и так далее, он дорого стоит… Поэтому даже при прочих равных весы все равно бы склонялись в его сторону.

— А Шевалье круче?

— То, что Сафонов лучше Шевалье, у меня вообще сомнений нет. Глобально он класснее Шевалье. И он точно тот игрок, который должен играть как можно дольше в европейских чемпионатах, пока ему позволяет здоровье.

— А вот такой вопрос. Есть ли сейчас на примете команда с реально слабым вратарем, условно, в обойме Лиги чемпионов?

— «Барселона», — сказал Аршавин в эфире нового выпуска шоу «Это футбол, брат!».

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше