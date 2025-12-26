Муфтий призвал прекратить критиковать Салаха за фотографию елки

«Для уральских мусульман Мухаммед Салах считается человеком глубокой веры. Во время Чемпионата мира в 2018-м он молился в мечети Екатеринбурга, беседовал с нами. Салах — удивительно скромный и доступный. Он нравственный ориентир для сотен тысяч спортсменов, в том числе, для последователей ислама. Шум вокруг фотографии его семьи забудется очень быстро, но что останется в памяти — реальная помощь Салаха. Построенные в его родной деревне на деньги футболиста больница, школа, спортивные объекты и станция очистки воды — все это служат людям. Я призываю критикующих Салаха единоверцев сбавить пыл агрессии, это не соответствует канонам религии», — рассказал в пятницу муфтий Артур Мухутдинов.