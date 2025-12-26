Ричмонд
Муфтий призвал прекратить критиковать Салаха за фотографию елки

Муфтий Мухутдинов призвал перестать критиковать Салаха за фото семьи у елки.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мусульмане должны прекратить критиковать футболиста английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мухаммеда Салаха за семейное фото на фоне рождественской елки, сказал РИА Новости председатель духовного управления мусульман Свердловской области (ДУМ СО — Уральский мухтасибат), муфтий Артур Мухутдинов.

Ранее РИА Новости передавало, что футболист сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах подвергся критике в комментариях после публикации в социальных сетях семейной фотографии на фоне елки в Рождество. Нападающий опубликовал в соцсети X фотографию дочерей у праздничной елки с хэштегом Merry Christmas (Счастливого Рождества). Сам Салах на фотографии отсутствует, он находится на Кубке африканских наций в Марокко вместе со сборной Египта.

«Для уральских мусульман Мухаммед Салах считается человеком глубокой веры. Во время Чемпионата мира в 2018-м он молился в мечети Екатеринбурга, беседовал с нами. Салах — удивительно скромный и доступный. Он нравственный ориентир для сотен тысяч спортсменов, в том числе, для последователей ислама. Шум вокруг фотографии его семьи забудется очень быстро, но что останется в памяти — реальная помощь Салаха. Построенные в его родной деревне на деньги футболиста больница, школа, спортивные объекты и станция очистки воды — все это служат людям. Я призываю критикующих Салаха единоверцев сбавить пыл агрессии, это не соответствует канонам религии», — рассказал в пятницу муфтий Артур Мухутдинов.

По его словам, единоверцы должны относится друг к другу с уважением, а не разжигать ненависть.

«Мы обязаны быть богобоязненными и не тратить попусту слова, которые могут ранить любого из нас», — отметил муфтий Артур Мухутдинов.