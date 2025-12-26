Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.69
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.13
П2
2.42
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.64
X
4.59
П2
1.56
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.43
П2
4.30
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00

«Реал» может потребовать многомиллионную компенсацию от «Барсы», пишет As

As: «Реал» может потребовать от «Барселоны» компенсацию по делу Негрейры.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» рассматривает возможность подачи иска к «Барселоне» на многомиллионную сумму по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикеса Негрейры, сообщает As.

В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что с 2016 по 2018 год «Барселона» заплатила Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте суд принял жалобу прокуратуры на «Барселону», в ней утверждается, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября 2024 года «Барселоне» были предъявлены обвинения в подкупе. Сам Негрейра утверждал, что лишь консультировал «Барселону» по решениям судей: каталонский клуб хотел убедиться, что против него арбитрами не принимается никаких решений. В октябре стало известно, что «Барселона» была официально вызвана в суд в качестве подозреваемой стороны.

«Реал» уже обратился в суд с требованием в течение десяти дней провести надлежащие проверки и предоставить счета для изучения финансовых операций «Барселоны» с 2010 по 2021 год. В Мадриде не собираются удовлетворяться решением суда и готовы требовать от «Барселоны» миллионные компенсации за ущерб, нанесенный в результате выплат Негрейре.