Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.14
П2
2.39
Футбол. Англия
15:30
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.58
X
4.55
П2
1.57
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в АПЛ благодаря дебютному голу Доргу

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче 18-го тура АПЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ньюкасл» в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на 24-й минуте забил Патрик Доргу.

Защитник, перешедший в феврале 2025 года из итальянского «Лечче» за 30 миллионов евро, отметился дебютным голом за «Манчестер Юнайтед». 21-летний датчанин сделал это в своем 38-м матче за английский клуб.

Команда Рубена Аморима, набрав 29 очков, поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), где «Ньюкасл» с 23 баллами располагается на 11-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон», а «Ньюкасл» на выезде сыграет с «Бёрнли». Обе встречи состоятся 30 декабря.

Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 1:0
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 18
26.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд
Главные тренеры
Рубен Аморим
Эдди Хау
Голы
Манчестер Юнайтед
Патрик Доргу
24′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
26
Айден Хевен
2
Диогу Далот
13
Патрик Доргу
25
Мануэль Угарте
10
Матеус Кунья
90+2′
6
Лисандро Мартинес
88′
12
Тайрелл Маласиа
23
Люк Шоу
69′
88′
33
Тайлер Фредриксон
30
Беньямин Шешко
60′
11
Джошуа Зиркзе
18
Каземиру
61′
15
Лени Йоро
7
Мэйсон Маунт
46′
38
Джек Флетчер
Ньюкасл Юнайтед
32
Аарон Рамсдейл
67
Льюис Майли
3
Льюис Холл
39
Бруну Гимарайнс
10
Энтони Гордон
12
Малик Тшау
5
Фабиан Шер
8
Сандро Тонали
73′
77′
28
Джозеф Уиллок
41
Джейкоб Рэмси
68′
7
Жоэлинтон
27
Ник Вольтемаде
68′
9
Йоан Висса
23
Джейкоб Мерфи
68′
11
Харви Барнс
Статистика
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
9
16
Удары в створ
3
3
Угловые
2
11
Фолы
9
5
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти