«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в АПЛ благодаря дебютному голу Доргу

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ньюкасл» в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на 24-й минуте забил Патрик Доргу.
Защитник, перешедший в феврале 2025 года из итальянского «Лечче» за 30 миллионов евро, отметился дебютным голом за «Манчестер Юнайтед». 21-летний датчанин сделал это в своем 38-м матче за английский клуб.
Команда Рубена Аморима, набрав 29 очков, поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), где «Ньюкасл» с 23 баллами располагается на 11-й позиции.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон», а «Ньюкасл» на выезде сыграет с «Бёрнли». Обе встречи состоятся 30 декабря.
Рубен Аморим
Эдди Хау
Патрик Доргу
24′
31
Сенне Ламменс
26
Айден Хевен
2
Диогу Далот
13
Патрик Доргу
25
Мануэль Угарте
10
Матеус Кунья
90+2′
6
Лисандро Мартинес
88′
12
Тайрелл Маласиа
23
Люк Шоу
69′
88′
33
Тайлер Фредриксон
30
Беньямин Шешко
60′
11
Джошуа Зиркзе
18
Каземиру
61′
15
Лени Йоро
7
Мэйсон Маунт
46′
38
Джек Флетчер
32
Аарон Рамсдейл
67
Льюис Майли
3
Льюис Холл
39
Бруну Гимарайнс
10
Энтони Гордон
12
Малик Тшау
5
Фабиан Шер
8
Сандро Тонали
73′
77′
28
Джозеф Уиллок
41
Джейкоб Рэмси
68′
7
Жоэлинтон
27
Ник Вольтемаде
68′
9
Йоан Висса
23
Джейкоб Мерфи
68′
11
Харви Барнс
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти