Левандовски подтвердил, что в «Барселоне» просили его не забивать голы

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски подтвердил информацию, что каталонский клуб просил его не забивать голов в конце сезона 2022/23. Слова форварда приводит испанская газета Sport.
Ранее об этом факте в своей книге про Левандовского рассказал польский журналист Себастьян Сташевски.
«Я очень уважаю “Барселону” и людей, которые там работают. Я был в курсе ситуации в клубе. Было много других ситуаций, которые нужно было разрешить на благо клуба. Короче говоря, это был бонус, и все знают, что в то время “Барселона” следил за каждым евро. Это была немаленькая сумма, и для меня это ничего не изменило», — рассказал Левандовски.
По словам футболиста, играть это ему не мешало, хотя он все время думал о том, стоит ли забивать или нет.
В конце сезона 2022/23 «Барселона» уже обеспечила себе чемпионство, а сам Левандовски лидировал в гонке бомбардиров с 23 голами. В его контракте был пункт, согласно которому каталонцам пришлось бы выплатить бонус в размере нескольких миллионов евро, если бы форвард забил 25 мячей.