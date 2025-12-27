Александр Мостовой: «Захарян все делает правильно. Другой мог уже давно сдаться и попроситься назад, а он остается в Испании и борется за место. В РПЛ всегда успеет вернуться»

«Сложно оценить этот год для Захаряна, потому что сначала были травмы, а потом он потихоньку начал набирать форму и играть. Но Арсен все делает правильно. Другой мог уже давно сдаться и попроситься назад, а он остается в Испании и борется за свое место.
Надо продолжать работать и не отказываться от мечты. К тому же у него хороший, долгий контракт. В РПЛ он всегда успеет вернуться, его здесь и в 30 лет обратно возьмут. А пока нужно там стараться закрепиться», — сказал Мостовой.
Источник: «РБ Спорт»
Футбол, Испания, 17-й тур
20.12.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Сьюдад де Валенсия
Главные тренеры
Альваро дель Мораль
Ион Ансотеги
Голы
Леванте
Адриан де ла Фуэнте
90+4′
Реал Сосьедад
Такэфуса Кубо
45+1′
Составы команд
Леванте
13
Мэтью Райан
23
Мануэль Санчес
84′
17
Виктор Гарсия
24
Карлос Альварес
4
Адриан де ла Фуэнте
74′
16
Кервин Арриага
71′
22
Джереми Толян
74′
3
Алан Маттурро
10
Андрес Пабло Мартинес
21′
67′
19
Карлос Эспи
9
Иван Ромеро
73′
82′
20
Ориоль Рей
2
Матиас Морено
74′
26
Карим Тунде
12
Унаи Венседор
53′
82′
18
Икер Лосада
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
6
Ариц Элустондо
17
Серхио Гомес
4
Хон Горротчатеги
51′
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
37′
14
Такэфуса Кубо
90′
44
Ландер Астиасаран
11
Гонсалу Гедеш
70′
21
Арсен Захарян
10
Микель Ойярсабаль
90′
40
Аркаиц Марьескуррена
24
Лука Сучич
70′
23
Брайс Мендес
28
Пабло Марин
83′
18
Карлос Солер
Статистика
Леванте
Реал Сосьедад
Желтые карточки
6
2
Удары (всего)
13
18
Удары в створ
3
6
Угловые
7
10
Фолы
17
13
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
