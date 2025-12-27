Александр Мостовой: «Захарян все делает правильно. Другой мог уже давно сдаться и попроситься назад, а он остается в Испании и борется за место. В РПЛ всегда успеет вернуться»

«Сложно оценить этот год для Захаряна, потому что сначала были травмы, а потом он потихоньку начал набирать форму и играть. Но Арсен все делает правильно. Другой мог уже давно сдаться и попроситься назад, а он остается в Испании и борется за свое место.



Надо продолжать работать и не отказываться от мечты. К тому же у него хороший, долгий контракт. В РПЛ он всегда успеет вернуться, его здесь и в 30 лет обратно возьмут. А пока нужно там стараться закрепиться», — сказал Мостовой.