Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.28
П2
2.27
Футбол. Англия
15:30
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.50
П2
1.61
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.47
П2
4.70
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.50
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.67
П2
3.00
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.35
П2
2.18
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.02
П2
12.75
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.42
П2
2.64
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.15
П2
2.60
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
4.30
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.60
П2
1.50

Александр Мостовой: «Захарян все делает правильно. Другой мог уже давно сдаться и попроситься назад, а он остается в Испании и борется за место. В РПЛ всегда успеет вернуться»

Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой оценил игру Арсена Захаряна в 2025 году.

Источник: Спортс"

«Сложно оценить этот год для Захаряна, потому что сначала были травмы, а потом он потихоньку начал набирать форму и играть. Но Арсен все делает правильно. Другой мог уже давно сдаться и попроситься назад, а он остается в Испании и борется за свое место.

Надо продолжать работать и не отказываться от мечты. К тому же у него хороший, долгий контракт. В РПЛ он всегда успеет вернуться, его здесь и в 30 лет обратно возьмут. А пока нужно там стараться закрепиться», — сказал Мостовой.

Источник: «РБ Спорт»

Леванте
1:1
Первый тайм: 0:1
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, 17-й тур
20.12.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Сьюдад де Валенсия
Главные тренеры
Альваро дель Мораль
Ион Ансотеги
Голы
Леванте
Адриан де ла Фуэнте
90+4′
Реал Сосьедад
Такэфуса Кубо
45+1′
Составы команд
Леванте
13
Мэтью Райан
23
Мануэль Санчес
84′
17
Виктор Гарсия
24
Карлос Альварес
4
Адриан де ла Фуэнте
74′
16
Кервин Арриага
71′
22
Джереми Толян
74′
3
Алан Маттурро
10
Андрес Пабло Мартинес
21′
67′
19
Карлос Эспи
9
Иван Ромеро
73′
82′
20
Ориоль Рей
2
Матиас Морено
74′
26
Карим Тунде
12
Унаи Венседор
53′
82′
18
Икер Лосада
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
6
Ариц Элустондо
17
Серхио Гомес
4
Хон Горротчатеги
51′
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
37′
14
Такэфуса Кубо
90′
44
Ландер Астиасаран
11
Гонсалу Гедеш
70′
21
Арсен Захарян
10
Микель Ойярсабаль
90′
40
Аркаиц Марьескуррена
24
Лука Сучич
70′
23
Брайс Мендес
28
Пабло Марин
83′
18
Карлос Солер
Статистика
Леванте
Реал Сосьедад
Желтые карточки
6
2
Удары (всего)
13
18
Удары в створ
3
6
Угловые
7
10
Фолы
17
13
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти