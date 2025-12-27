Скоулз назвал худшее подписание «МЮ»: «Он был чудовищно непрофессионален»

«Хуан Верон? Он был хорош, это талантливый игрок. Не знаю, почему у него не получилось в АПЛ. Я больше склоняюсь к вратарям. Был период, когда нам нужно было заменить Петера Шмейхеля. Естественно, это очень непростая задача. Это пытались сделать Массимо Таиби и Марк Боснич.



В “Астон Вилле” Боснич был очень хорош, но вот в “МЮ”… Господи, он был чудовищно непрофессионален. Это казалось бредом. Доходило до абсурда — во время тренировок он отражал не 15−20 ударов, а отходил в сторону после трех.



Помню, что он даже мяч выносить толком не умел. Я никогда такого не видел! Мы играли против “Эвертона”, а он не мог допнуть даже до центральной линии. Никакого ветра, хорошая погода. Может, ему мешали огромные ноги чуть ли не 50 размера. В общем, я помню свое разочарование», — сказал Скоулз в подкасте The Overlap.