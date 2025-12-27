Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Лечче
0
:
Комо
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.00
П2
1.30
Футбол. Италия
1-й тайм
Торино
1
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.70
П2
13.25
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
9.00
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.60
П2
3.02
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.35
П2
2.24
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.94
П2
12.00
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.43
П2
2.60
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.15
П2
2.58
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.55
П2
1.50
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Скоулз назвал худшее подписание «МЮ»: «Он был чудовищно непрофессионален»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказал мнение о худшем трансфере в истории клуба.

Источник: Getty Images

51-летний Скоулз выступал за «МЮ» на протяжении 19 лет в 1993—2013 годах.

«Хуан Верон? Он был хорош, это талантливый игрок. Не знаю, почему у него не получилось в АПЛ. Я больше склоняюсь к вратарям. Был период, когда нам нужно было заменить Петера Шмейхеля. Естественно, это очень непростая задача. Это пытались сделать Массимо Таиби и Марк Боснич.

В “Астон Вилле” Боснич был очень хорош, но вот в “МЮ”… Господи, он был чудовищно непрофессионален. Это казалось бредом. Доходило до абсурда — во время тренировок он отражал не 15−20 ударов, а отходил в сторону после трех.

Помню, что он даже мяч выносить толком не умел. Я никогда такого не видел! Мы играли против “Эвертона”, а он не мог допнуть даже до центральной линии. Никакого ветра, хорошая погода. Может, ему мешали огромные ноги чуть ли не 50 размера. В общем, я помню свое разочарование», — сказал Скоулз в подкасте The Overlap.