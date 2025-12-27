Ричмонд
«Манчестер Сити» одержал шестую победу подряд в АПЛ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. «Манчестер Сити» одержал победу над «Ноттингем Форест» в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча в Уэст-Бриджфорде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Манчестер Сити» мячи забили Тиджани Рейндерс (48-я минута) и Райан Шерки (83). У «Ноттингем Форест» отличился Омари Хатчинсон (54).

«Манчестер Сити» одержал шестую победу подряд в чемпионате Англии. «Горожане», набрав 40 очков, вышли на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), где второе место занимает лондонский «Арсенал» (39), имеющий матч в запасе. «Ноттингем Форест» (18) располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» 1 января сыграет в гостях с «Сандерлендом», «Ноттингем» 30 декабря примет «Эвертон».

Ноттингем Форест
1:2
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 18
27.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Шон Дайч
Хосеп Гвардиола
Голы
Ноттингем Форест
Омари Хатчинсон
(Игор Жезус)
54′
Манчестер Сити
Тиджани Рейндерс
(Райан Шерки)
48′
Райан Шерки
(Йошко Гвардиол)
83′
Составы команд
Ноттингем Форест
13
Джон Виктор
37
Николо Савона
3
Неко Уильямс
21
Омари Хатчинсон
10
Морган Гиббс-Уайт
19
Игор Жезус
31
Никола Миленкович
5
Мурильо
8
Эллиот Андерсон
43′
7
Каллум Хадсон-Одои
90′
29
Дилан Баква
16
Николас Домингес
87′
9
Тайво Авонийи
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
59′
20
Бернарду Силва
14
Нико Гонсалес
9
Эрлинг Холанн
3
Рубен Диаш
36′
24
Йошко Гвардиол
47
Фил Фоден
4
Тиджани Рейндерс
73′
26
Савио
10
Райан Шерки
89′
6
Натан Аке
Статистика
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
7
16
Удары в створ
2
5
Угловые
5
5
Фолы
5
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
