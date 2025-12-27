«Манчестер Сити» одержал шестую победу подряд в АПЛ

Встреча в Уэст-Бриджфорде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Манчестер Сити» мячи забили Тиджани Рейндерс (48-я минута) и Райан Шерки (83). У «Ноттингем Форест» отличился Омари Хатчинсон (54).