«Манчестер Сити» одержал шестую победу подряд в АПЛ

Встреча в Уэст-Бриджфорде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Манчестер Сити» мячи забили Тиджани Рейндерс (48-я минута) и Райан Шерки (83). У «Ноттингем Форест» отличился Омари Хатчинсон (54).
«Манчестер Сити» одержал шестую победу подряд в чемпионате Англии. «Горожане», набрав 40 очков, вышли на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), где второе место занимает лондонский «Арсенал» (39), имеющий матч в запасе. «Ноттингем Форест» (18) располагается на 17-й строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» 1 января сыграет в гостях с «Сандерлендом», «Ноттингем» 30 декабря примет «Эвертон».
