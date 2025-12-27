Европейский клуб объявил о трансфере легионера «Астаны»

"Добро пожаловать, Макс!
ЦСКА подписал центрального полузащитника Макса Эбонга. Игрок национальной сборной Беларуси прибывает из элитного казахстанского клуба «Астана», в составе которого он сыграл в общей сложности 177 матчей. До этого Макс Эбонг защищал цвета солигорского «Шахтёра». За национальную сборную Беларуси он провёл 54 матча.
Желаем Максу Эбонгу много успехов в красной форме!", — сказано в заявлении пресс-службы болгарского клуба.
Эбонг был игроком «Астаны» с января 2020 года. В составе столичных он завоевал два Суперкубка Казахстана (2020, 2023), стал обладателем Кубка лиги (2024) и чемпионом премьер-лиги (2022).
Суммарно он провёл за «Астану» 177 матчей, что делает его девятым рекордсменом команды за всю историю. На счету хавбека 11 голов и 22 ассиста.
Отметим, что в текущем сезоне ЦСКА занимает пятое место в чемпионате Болгарии. За команду уже играет соотечественник и партнёр Эбонга по сборной — вратарь Фёдор Лапоухов.