Европейский клуб объявил о трансфере легионера «Астаны»

ЦСКА подписал центрального полузащитника Макса Эбонга. Игрок национальной сборной Беларуси прибывает из элитного казахстанского клуба «Астана», в составе которого он сыграл в общей сложности 177 матчей. До этого Макс Эбонг защищал цвета солигорского «Шахтёра». За национальную сборную Беларуси он провёл 54 матча.