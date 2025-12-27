Ричмонд
Европейский клуб объявил о трансфере легионера «Астаны»

Болгарский ЦСКА из Софии официально объявил о подписании контракта с белорусским полузащитником Максом Эбонгом. Последние шесть лет он выступал за «Астану», сообщают Vesti.kz.

Источник: football.by

"Добро пожаловать, Макс!

ЦСКА подписал центрального полузащитника Макса Эбонга. Игрок национальной сборной Беларуси прибывает из элитного казахстанского клуба «Астана», в составе которого он сыграл в общей сложности 177 матчей. До этого Макс Эбонг защищал цвета солигорского «Шахтёра». За национальную сборную Беларуси он провёл 54 матча.

Желаем Максу Эбонгу много успехов в красной форме!", — сказано в заявлении пресс-службы болгарского клуба.

Эбонг был игроком «Астаны» с января 2020 года. В составе столичных он завоевал два Суперкубка Казахстана (2020, 2023), стал обладателем Кубка лиги (2024) и чемпионом премьер-лиги (2022).

Суммарно он провёл за «Астану» 177 матчей, что делает его девятым рекордсменом команды за всю историю. На счету хавбека 11 голов и 22 ассиста.

Отметим, что в текущем сезоне ЦСКА занимает пятое место в чемпионате Болгарии. За команду уже играет соотечественник и партнёр Эбонга по сборной — вратарь Фёдор Лапоухов.