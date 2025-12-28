Ричмонд
В экс-футболиста КПЛ стреляли: известны подробности

На бывшего футболиста ряда казахстанских клубов Лайонела Адамса было совершено вооружённое нападение группой лиц в Подмосковье (Россия), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

"На него напали десять человек. Сначала был словесный конфликт, а затем один из преступников достал пистолет и выстрелил в футболиста. Тогда же остальные начали бить спортсмена.

После очевидцы вызвали скорую — медики оказали мужчине первую помощь и экстренно госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у него пулевое ранение бедра и рваную рану губы«, — сообщает Telegram-канал “Mash на спорте”.

По данным другого источника, конфликт начался из-за национальности российского футболиста — его отец родом из Нигерии. Всё случилось в одной из кофеен.

31-летний Адамс является воспитанником московского ЦСКА. Он играл за ряд российских клубов и юношескую сборную России до 18 лет, а также выступал в Испании, Армении, Беларуси, Черногории и Таджикистане.

С 2020 по 2022 годы играл в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) за «Каспий» и «Туран», а с 2023 по 2025 годы в «Жетысу» и «Шахтёре». Последним клубом футболиста была «Алга» из чемпионата Кыргызстана.