Что творит Эмери! «Астон Вилла» обыграла «Челси», повторила вековой рекорд и преследует «Арсенал»

Хороший день не только у Уоткинса, но и у всей «Астон Виллы» — для нее победа стала 11-й подряд. По данным BBC, это повторение серий из сентября 1897 года и марта 1914-го. Учитывая актуальный уровень футбола, можно смело утверждать, что Эмери построил лучшую «Виллу» в истории.