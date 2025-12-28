Ричмонд
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Что творит Эмери! «Астон Вилла» обыграла «Челси», повторила вековой рекорд и преследует «Арсенал»

Всего три очка до вершины.

Источник: Reuters

«Астон Вилла» победила «Челси» на выезде в матче 18-го тура АПЛ — 2:1. Команда Унаи Эмери не только набрала важнейшие три очка в борьбе за топ-3, но и повторила достижение более чем столетней давности.

Страшный сон «Челси»

Для хозяев матч складывался неплохо — команда Энцо Марески в целом контролировала происходящее, давила на соперника и первой вышла вперед. На 37-й минуте Жоао Педро отличился после углового.

Но после перерыва у «Челси» что-то сломалось. На 63-й минуте нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс удачно открылся под передачу в штрафной и сравнял счет.

На 84-й он же вывел гостей вперед — классно выпрыгнул на угловом. Спастись «Челси» не успел.

В Сети сразу же вспомнили, что Уоткинс — настоящий ночной кошмар для синих. 29-летний британец третий раз за карьеру забивает победный мяч на «Стэмфорд Бридж» — ранее отличался в апреле (2:0) и сентябре (1:0) 2023 года. Тогда тоже играл за бирмингемцев.

Вековое достижение

Хороший день не только у Уоткинса, но и у всей «Астон Виллы» — для нее победа стала 11-й подряд. По данным BBC, это повторение серий из сентября 1897 года и марта 1914-го. Учитывая актуальный уровень футбола, можно смело утверждать, что Эмери построил лучшую «Виллу» в истории.

Более того, клуб из Бирмингема всерьез включился в борьбу за первую строчку. Сейчас там расположился «Арсенал», на счету которого 42 очка. «Астон Вилла» занимает третье место (39), но вскоре все может измениться — 30 декабря оппоненты сыграют очный матч в Лондоне. Там Эмери может установить новый клубный рекорд. Встреча будет жаркой.

Артем Белинин