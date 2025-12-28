Что творит Эмери! «Астон Вилла» обыграла «Челси», повторила вековой рекорд и преследует «Арсенал»

«Астон Вилла» победила «Челси» на выезде в матче 18-го тура АПЛ — 2:1. Команда Унаи Эмери не только набрала важнейшие три очка в борьбе за топ-3, но и повторила достижение более чем столетней давности.
Страшный сон «Челси»
Для хозяев матч складывался неплохо — команда Энцо Марески в целом контролировала происходящее, давила на соперника и первой вышла вперед. На 37-й минуте Жоао Педро отличился после углового.
Но после перерыва у «Челси» что-то сломалось. На 63-й минуте нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс удачно открылся под передачу в штрафной и сравнял счет.
На 84-й он же вывел гостей вперед — классно выпрыгнул на угловом. Спастись «Челси» не успел.
В Сети сразу же вспомнили, что Уоткинс — настоящий ночной кошмар для синих. 29-летний британец третий раз за карьеру забивает победный мяч на «Стэмфорд Бридж» — ранее отличался в апреле (2:0) и сентябре (1:0) 2023 года. Тогда тоже играл за бирмингемцев.
Вековое достижение
Хороший день не только у Уоткинса, но и у всей «Астон Виллы» — для нее победа стала 11-й подряд. По данным BBC, это повторение серий из сентября 1897 года и марта 1914-го. Учитывая актуальный уровень футбола, можно смело утверждать, что Эмери построил лучшую «Виллу» в истории.
Более того, клуб из Бирмингема всерьез включился в борьбу за первую строчку. Сейчас там расположился «Арсенал», на счету которого 42 очка. «Астон Вилла» занимает третье место (39), но вскоре все может измениться — 30 декабря оппоненты сыграют очный матч в Лондоне. Там Эмери может установить новый клубный рекорд. Встреча будет жаркой.
Артем Белинин