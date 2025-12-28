«Ювентус» победил «Пизу» в матче чемпионата Италии по футболу

«Ювентус», набрав 32 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А и уступает лидирующему и имеющему две встречи в запасе «Интеру» один балл. «Пиза» с 11 очками занимает предпоследнее, 19-е место и находится в зоне вылета в Серию B.