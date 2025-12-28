«Ювентус» победил «Пизу» в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча в Пизе завершилась победой гостей со счетом 2:0. Мячи забили Пьер Калюлю (73-я минута) и Кенан Йылдыз (90+2).
В следующем туре «Ювентус» примет «Лечче» 3 января. «Пиза» в этот же день дома сыграет с «Комо».
Футбол, Италия, 17-й тур
27.12.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetan
Главные тренеры
Альберто Джилардино
Лучано Спаллетти
Голы
Ювентус
Артуро Калабрези
73′
Кенан Йылдыз
(Жонатан Давид)
90+2′
Составы команд
Пиза
1
Адриан Шемпер
4
Антонио Караччоло
76′
5
Симоне Канестрелли
15
Идрисса Туре
32
Стефано Морео
10
Маттео Трамони
86′
33
Артуро Калабрези
84′
16
Луи Томас Буффон
3
Самуэле Ангори
6′
65′
94
Джованни Бонфанти
20
Мишель Эбишер
79′
6
Мариус Марин
21
Исак Вурал
52′
65′
8
Мальте Хейхолт
7
Мехди Лерис
78′
99
Лорран
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
3
Бремер
22
Уэстон Маккенни
19
Кефрен Тюрам
27
Андреа Камбьясо
86′
18
Филип Костич
20
Лоис Опенда
60′
11
Эдон Жегрова
5
Мануэль Локателли
53′
60′
30
Жонатан Давид
8
Тен Копмейнерс
86′
21
Фабио Миретти
10
Кенан Йылдыз
90′
25
Жоао Мариу
Статистика
Пиза
Ювентус
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
0
6
Угловые
2
8
Фолы
10
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Фабио Мареска
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти