Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.01
П2
9.50
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.04
П2
1.58
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Англия
19:30
Кристал Пэлас
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.41
П2
3.36
Футбол. Италия
20:00
Болонья
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.60
П2
2.13
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Ювентус
2
П1
X
П2

Гвардиола рассказал, как сбросил набранные за праздники килограммы

Гвардиола: я сбросил набранные за праздники килограммы во время матча.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что по ходу матча чемпионата Англии по футболу с «Ноттингем Форест» он сбросил все набранные за рождественские праздники килограммы.

Гвардиола 22 декабря заявил, что в период рождественского отдыха его подопечные могут есть все, что хотят, однако после трехдневного перерыва он проверит их форму, и если кто-то не будет соответствовать требованиям, то будет исключен из состава. В субботу в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ноттингем Форест» со счетом 2:1. Подопечные Гвардиолы с 40 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего лондонского «Арсенала» на 2 балла.

«Все килограммы, которые я набрал за рождественские праздники, сегодня сбросил. Я снова в форме», — сказал Гвардиола TNT Sports.

«Мы сыграли 18 матчей, то есть завершили первый круг. А во втором нас ждет много таких же игр, как сегодня. АПЛ становится все сложнее, сложнее и сложнее, но важно быть наверху. Победа или поражение сегодня не означали бы, что все кончено, — впереди еще много матчей», — добавил испанец.