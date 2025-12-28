Гвардиола рассказал, как сбросил набранные за праздники килограммы

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что по ходу матча чемпионата Англии по футболу с «Ноттингем Форест» он сбросил все набранные за рождественские праздники килограммы.
Гвардиола 22 декабря заявил, что в период рождественского отдыха его подопечные могут есть все, что хотят, однако после трехдневного перерыва он проверит их форму, и если кто-то не будет соответствовать требованиям, то будет исключен из состава. В субботу в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ноттингем Форест» со счетом 2:1. Подопечные Гвардиолы с 40 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего лондонского «Арсенала» на 2 балла.
«Все килограммы, которые я набрал за рождественские праздники, сегодня сбросил. Я снова в форме», — сказал Гвардиола TNT Sports.
«Мы сыграли 18 матчей, то есть завершили первый круг. А во втором нас ждет много таких же игр, как сегодня. АПЛ становится все сложнее, сложнее и сложнее, но важно быть наверху. Победа или поражение сегодня не означали бы, что все кончено, — впереди еще много матчей», — добавил испанец.