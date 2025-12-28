Гвардиола рассказал, как сбросил набранные за праздники килограммы

Гвардиола 22 декабря заявил, что в период рождественского отдыха его подопечные могут есть все, что хотят, однако после трехдневного перерыва он проверит их форму, и если кто-то не будет соответствовать требованиям, то будет исключен из состава. В субботу в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ноттингем Форест» со счетом 2:1. Подопечные Гвардиолы с 40 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего лондонского «Арсенала» на 2 балла.