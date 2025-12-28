Ричмонд
«Астана» готова продать лучшего бомбардира: есть интерес из МЛС

Футбольный клуб «Астана» рассматривает возможность продажи атакующего полузащитника Назми Грипши, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Источник: ФК "Астана"

В минувшем сезоне 28-летний албанский игрок провёл 26 матчей, забив 16 голов и оформив семь результативных передач. Грипши стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана, обойдя Дастана Сатпаева и Марина Томасова.

Интерес из МЛС

В услугах футболиста заинтересован один из клубов высшей лиги США и Канады (МЛС), который готов выкупить трансфер у «Астаны». Контракт Грипши со столичным клубом действует до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

Карьера игрока

До перехода в Казахстан Назми выступал за албанские «Теуту» и «Скендербеу», а также за «Балкани» из Косово.

Опыт выступлений в Европе и высокая результативность делают его ценным игроком для потенциального нового клуба.