«Астана» готова продать лучшего бомбардира: есть интерес из МЛС

В услугах футболиста заинтересован один из клубов высшей лиги США и Канады (МЛС), который готов выкупить трансфер у «Астаны». Контракт Грипши со столичным клубом действует до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.