«Он валтузил нас»: Аршавин о дерби с Роналду

Аршавин также отметил, что молодой Роналду создавал огромные проблемы защите. Несмотря на то что португалец не отметился в той встрече голом, его давление было настолько сильным, что «Арсенал» практически не мог организовать атаки и долгое время не покидал свою половину поля.