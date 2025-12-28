Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Кремонезе
0
:
Наполи
2
Все коэффициенты
П1
60.00
X
22.00
П2
1.03
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
1
:
Лидс
1
Все коэффициенты
П1
4.05
X
2.35
П2
2.97
Футбол. Англия
19:30
Кристал Пэлас
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.49
П2
3.25
Футбол. Италия
20:00
Болонья
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.65
П2
2.08
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Верона
0
П1
X
П2

«Он валтузил нас»: Аршавин о дерби с Роналду

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet рассказал об игре с Криштиану Роналду в рамках дерби Английской премьер-лиги.

Источник: Газета.Ру

«Он валтузил нас. Обыгрывал, на себя все брал, принимал. Мы со своей половины поля, по-моему, не выходили», — рассказал Аршавин.

Аршавин также отметил, что молодой Роналду создавал огромные проблемы защите. Несмотря на то что португалец не отметился в той встрече голом, его давление было настолько сильным, что «Арсенал» практически не мог организовать атаки и долгое время не покидал свою половину поля.

Аршавин был в составе лондонского «Арсенала» с 2009 по 2013 год, а Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» в свой первый период с 2003 по 2009 год.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.