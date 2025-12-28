Экс-игрок «Кайрата» вернулся в родной клуб

Байтана начал профессиональную карьеру в 2010 году в составе «Тараза», а в последующие годы выступал за такие клубы, как «Тобол», «Актобе», «Кайрат» и «Шахтёр». В его активе — серебряные медали чемпионатов Казахстана 2013 и 2014 годов, Кубок Казахстана 2014 года и чемпионский титул Первой лиги в прошлом сезоне.