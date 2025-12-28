Ричмонд
Экс-игрок «Кайрата» вернулся в родной клуб

Казахстанский полузащитник Бауыржан Байтана официально стал игроком «Тараза». Воспитанник футбольной школы города вновь будет защищать цвета родного клуба в предстоящем сезоне, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Байтана начал профессиональную карьеру в 2010 году в составе «Тараза», а в последующие годы выступал за такие клубы, как «Тобол», «Актобе», «Кайрат» и «Шахтёр». В его активе — серебряные медали чемпионатов Казахстана 2013 и 2014 годов, Кубок Казахстана 2014 года и чемпионский титул Первой лиги в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне Бауыржан выступал за «Каспий», проведя 25 матчей, забив пять мячей и оформив одну результативную передачу. По итогам сезона актауский клуб стал победителем Первой лиги и в сезоне-2026 будет играть в КПЛ.

В пресс-службе «Тараза» подчеркнули, что опытный полузащитник призван стать примером для молодых игроков и придать команде новый импульс.