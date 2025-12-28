«Кайрат» принял решение по трансферу Анарбекова

Рыночная стоимость 22-летнего голкипера оценивается примерно в 400 тысяч евро (около 242 миллионов тенге). По ходу основного этапа Лиге чемпионов казахстанец отметился выдающимися показателями: ни один другой вратарь нынешнего розыгрыша главного еврокубка не сделал больше сэйвов и не предотвратил большего числа ожидаемых голов (5,85), чем страж «жёлто-чёрных».