«Кайрат» принял решение по трансферу Анарбекова

По данным AmanVibe, чемпион КПЛ-2025 не собирается отпускать своего основного вратаря этой зимой.
«Несмотря на интерес со стороны зарубежных клубов, конкретных предложений по переходу лучшего вратаря сезона-2025 пока не поступало. По информации источников, даже если предложение появится, руководство клуба вряд ли согласится отпустить своего главного игрока», — пишет источник.
В текущем сезоне Темирлан Анарбеков провёл 19 матчей за «Кайрат», в 11 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности и пропустил всего 14 голов, став ключевым игроком обороны команды. Болельщики отметили его вклад и признали Анарбекова лучшим игроком клуба по итогам сезона.
Рыночная стоимость 22-летнего голкипера оценивается примерно в 400 тысяч евро (около 242 миллионов тенге). По ходу основного этапа Лиге чемпионов казахстанец отметился выдающимися показателями: ни один другой вратарь нынешнего розыгрыша главного еврокубка не сделал больше сэйвов и не предотвратил большего числа ожидаемых голов (5,85), чем страж «жёлто-чёрных».