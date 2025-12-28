Ричмонд
Легенда «Ливерпуля» фразой «думал, мне конец» описал перенесенный грипп

Лучший бомбардир в истории «Ливерпуля» Иан Раш, который в декабре попал в отделение интенсивной терапии из-за гриппа, заявил Mirror, что очень боялся умереть.

Источник: Getty Images

О госпитализации 64-летнего Раша стало известно 13 декабря. Он провел двое суток в отделении интенсивной терапии и еще три — в обычной палате. За несколько дней до этого, 11 декабря, Национальная служба здравоохранения Великобритании (HNS) сообщила, что ситуация с гриппом в декабре развивается по «наихудшему сценарию».

Бывший футболист рассказал, что встал около двух часов ночи, потому что ему было трудно дышать, и отправился заварить себе чай. Утром у него был запланирован визит к врачу, но посреди ночи ему стало хуже, и его невеста вызвала скорую помощь.

Медики прибыли через десять минут и оказывали ему помощь на протяжении полутора часов. Он отказался ехать в больницу, но сразу после ухода врачей упал, и ему снова вызвали скорую, которая ехала намного дольше.

«Я лежал на полу, задыхаясь. Честно говоря, я думал, что это конец, что я не жилец», — сказал Раш, отметив, что его охватила паника, с которой ему помогла справиться его девушка.

По его словам, к моменту приезда второй скорой он был «совершенно бледный» и ему требовалась реанимация.

Раш играл за «Ливерпуль» в 1980—1987 и 1988−1996 годах, забив рекордные 346 голов за команду. Он выиграл с командой пять чемпионатов Англии и помог ей взять два Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) в 1981 и 1984 годах.

За сборную Уэльса Раш провел 73 матча и забил 28 мячей.