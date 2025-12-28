Ричмонд
Дубль Хейлунна принес «Наполи» победу над «Кремонезе»

В Италии завершился матч 17-го тура Серии А, в котором «Наполи» на выезде обыграл «Кремонезе» со счетом 2:0.

Источник: Getty Images

В составе победителей дубль оформил Расмус Хейлунн.

Команда Антонио Конте после этой победы занимает 2-е место в чемпионате, набрав 34 очка. У лидирующего «Милана» 35 очков, «Кремонезе» идет 12-м (21).

Кремонезе
0:2
Первый тайм: 0:2
Наполи
Футбол, Италия, 17-й тур
28.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Stadio Giovanni Zini
Главные тренеры
Давиде Никола
Антонио Конте
Голы
Наполи
Расмус Хейлунн
13′
Расмус Хейлунн
(Скотт Мактоминай)
45′
Составы команд
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
24
Филиппо Терраччано
6
Федерико Баскиротто
3
Джузеппе Пеццелла
32
Мартин Пайеро
10
Джейми Варди
15
Маттео Бьянкетти
82′
22
Романо Флориани
4
Томмазо Барбьери
58′
60′
11
Деннис Йонсен
33
Альберто Грасси
77′
38
Варрен Бондо
7
Алессио Дзербин
77′
90
Федерико Бонаццоли
84′
99
Антонио Санабрия
60′
14
Фарис Мумбанья
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джованни Ди Лоренцо
5
Жуан Жезус
34′
13
Амир Ррахмани
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
45+4′
21
Маттео Политано
88′
30
Паскуале Маццокки
37
Леонардо Спинаццола
46′
3
Мигель Гутьеррес
19
Расмус Хейлунн
88′
27
Лоренцо Лукка
7
Давид Нерес
73′
4
Алессандро Буонджорно
20
Эльиф Эльмас
51′
70
Ноа Ланг
Статистика
Кремонезе
Наполи
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
6
22
Удары в створ
2
8
Угловые
1
10
Фолы
13
8
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти