Абрамович готов судиться за вырученные от продажи «Челси» миллиарды. Ранее британцы потребовали передать их Украине

Конфликт вокруг миллиардов, полученных от продажи футбольного клуба «Челси», входит в острую фазу. Вслед за ультиматумом от премьер-министра Великобритании Кира Стармера российский миллиардер Роман Абрамович нанял команду элитных международных адвокатов для защиты своих интересов в суде.
Ультиматум Стармера и ответ Абрамовича
Напомним, 17 декабря премьер-министр Великобритании публично предъявил Абрамовичу требования в Палате общин. Он заявил, что правительство готово подать судебный иск, если полученные от продажи «Челси» деньги не будут перечислены на гуманитарные нужды Украины.
«Настало время Роману Абрамовичу выполнить обязательства, которые он взял на себя при продаже футбольного клуба “Челси”, и перечислить 2,5 миллиарда фунтов стерлингов на помощь Украине. Наше правительство готово добиваться этого через суды», — заявил Стармер.
В ответ на угрозы российский миллиардер, чье состояние Forbes оценивает в 9 с лишним миллиардов долларов, сформировал мощную правовую команду. По данным The Times, в нее вошли экс теневой генеральный прокурор Англии и другие ведущие юристы высшего эшелона. Особое внимание привлекает фигура Эрика Хершмана — старшего юридического советника президента США Дональда Трампа во время его первого срока.
Стратегическая задача команды — оспорить в судах, в том числе на острове Джерси, где заморожены активы на общую сумму около 5 миллиардов фунтов, решения о распоряжении средствами. Абрамович уже добился первого тактического успеха: суд обязал правительство компенсировать ему часть судебных издержек в размере около 2,5 миллиона фунтов.
История вопроса
Напомним, весь спор происходит из-за сделки по продаже «Челси», состоявшейся в 2022 году. Под давлением британских властей Абрамович был вынужден продать клуб за сумму 2,34 миллиарда фунтов, при этом все средства заморозили на специальном счете.
Позиция Лондона с самого начала оставалась неизменной: все деньги должны быть переданы Украине на гуманитарные нужды. Сам Абрамович был готов распределить средства только между Россией и Украиной и за почти четыре года не изменил мнения.
Интересно, что недавно издание The Times опубликовало информацию, согласно которой большая часть суммы от продажи «Челси» — около 1,5 миллиарда — является задолженностью материнской компании клуба, Fordstam Limited, по кредитам, предоставленным ранее самим Абрамовичем. «Живых» денег в сделке приблизительно 923 миллиона.
Пока исход спора между российским миллиардером и островным правительством предсказать сложно. Но, по данным английских СМИ, сам Абрамович и его окружение полагают, что шансы на успех высоки.
Артем Белинин