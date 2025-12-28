Роналду признали лучшим футболистом года на Ближнем Востоке

Забивший в этом году 40 голов Роналду обошел в борьбе за награду Карима Бензема («Аль‑Иттихад»), Салима Аль‑Давсари («Аль‑Хиляль») и Рияда Мареза («Аль‑Ахли»). Португалец получил приз в третий раз подряд.