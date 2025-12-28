Роналду признали лучшим футболистом года на Ближнем Востоке

Забивший в этом году 40 голов Роналду обошел в борьбе за награду Карима Бензема («Аль‑Иттихад»), Салима Аль‑Давсари («Аль‑Хиляль») и Рияда Мареза («Аль‑Ахли»). Португалец получил приз в третий раз подряд.
Другие лауреаты:
- лучший мужской клуб — ПСЖ;
- лучшая сборная — Португалия;
- лучший тренер — Луис Энрике (ПСЖ);
- лучший футболист года — Усман Дембеле (ПСЖ);
- лучшая футболистка — Айтана Бонмати («Барселона»);
- приз имени Марадоны и лучший нападающий — Ламин Ямаль («Барселона»);
- лучший полузащитник — Витинья (ПСЖ);
- возвращение года — Поль Погба («Монако»);
- лучший молодой игрок — Дезире Дуэ (ПСЖ).
Специальные награды были присуждены сербскому теннисисту Новаку Джоковичу и погибшему летом в ДТП футболисту сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоте.
ПСЖ в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, дошел до финала клубного чемпионата мира. В этом году парижане также взяли Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Дембеле ранее получил «Золотой мяч» и был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.
Премия Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и Европейской ассоциацией футбольных агентов, победители в различных номинациях определяются путем голосования болельщиков и жюри из футбольных тренеров и менеджеров.