Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
4.81
X
3.25
П2
1.92
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Верона
0
П1
X
П2

Роналду признали лучшим футболистом года на Ближнем Востоке

Португальский форвард саудовского «Ан‑Насра» Криштиану Роналду получил премию Globe Soccer Awards как лучший футболист года на Ближнем Востоке. Церемония награждения прошла в Дубае.

Источник: Getty Images

Забивший в этом году 40 голов Роналду обошел в борьбе за награду Карима Бензема («Аль‑Иттихад»), Салима Аль‑Давсари («Аль‑Хиляль») и Рияда Мареза («Аль‑Ахли»). Португалец получил приз в третий раз подряд.

Другие лауреаты:

  • лучший мужской клуб — ПСЖ;
  • лучшая сборная — Португалия;
  • лучший тренер — Луис Энрике (ПСЖ);
  • лучший футболист года — Усман Дембеле (ПСЖ);
  • лучшая футболистка — Айтана Бонмати («Барселона»);
  • приз имени Марадоны и лучший нападающий — Ламин Ямаль («Барселона»);
  • лучший полузащитник — Витинья (ПСЖ);
  • возвращение года — Поль Погба («Монако»);
  • лучший молодой игрок — Дезире Дуэ (ПСЖ).

Специальные награды были присуждены сербскому теннисисту Новаку Джоковичу и погибшему летом в ДТП футболисту сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоте.

ПСЖ в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, дошел до финала клубного чемпионата мира. В этом году парижане также взяли Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Дембеле ранее получил «Золотой мяч» и был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.

Премия Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и Европейской ассоциацией футбольных агентов, победители в различных номинациях определяются путем голосования болельщиков и жюри из футбольных тренеров и менеджеров.