Гол Мартинеса принес «Интеру» победу над «Аталантой» в Серии А

Встреча в Бергамо завершилась победой гостей со счетом 1:0. Автором гола стал Лаутаро Мартинес на 65-й минуте. Аргентинец возглавляет таблицу лучших бомбардиров Серии А с девятью забитыми мячами.
«Интер» (36 очков) одержал четвертую победу подряд и возглавляет таблицу чемпионата Италии, где «Аталанта» (22) занимает десятое место.
В следующем туре «Интер» примет «Болонью» 4 января. «Аталанта» днем ранее сыграет с «Ромой» на домашнем поле.
В другом матче тура «Болонья» дома сыграла вничью с «Сассуоло» — 1:1.
Футбол, Италия, 17-й тур
28.12.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Атлети Адзурри д’Италия
Главные тренеры
Раффаэле Палладино
Кристиан Киву
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
(Франческо Эспозито)
65′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
19
Берат Джимсити
4
Исак Хин
9
Джанлука Скамакка
15
Мартен де Рон
13
Эдерсон
17
Шарль Де Кетеларе
23
Сеад Колашинац
19′
75′
10
Лазар Самарджич
77
Давиде Дзаппакоста
46′
6
Юнус Муса
59
Никола Залевски
65′
47
Лоренцо Бернаскони
8
Марио Пашалич
58′
7
Камалдин Сулемана
80′
Интер
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
77′
25
Мануэль Аканджи
11
Луис Энрике
20
Хакан Чалханоглу
32
Федерико Димарко
76′
30
Карлос Аугусту
23
Николо Барелла
76′
22
Генрих Мхитарян
7
Петр Зелиньски
84′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
64′
94
Франческо Эспозито
10
Лаутаро Мартинес
83′
17
Анди Диуф
Статистика
Аталанта
Интер
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
0
4
Угловые
4
7
Фолы
8
12
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Федерико Ла Пенна
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти