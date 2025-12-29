Ричмонд
Роналду назвал Джоковича образцом для подражания

Роналду заявил, что считает Джоковича примером для подражания.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович является для него образцом для подражания.

В воскресенье Роналду был признан лучшим футболистом 2025 года на Ближнем Востоке на церемонии Globe Soccer Awards, церемония награждения прошла в Дубае. Награду португальцу вручил Джокович.

«Для меня он настоящий образец для подражания, излишне говорить больше. Джокович является примером долголетия в спорте, наши карьеры похожи», — приводит слова Роналду RMC Sport.

Роналду 40 лет. Он является чемпионом Европы в составе сборной Португалии и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До «Аль-Насра» он выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».

Джоковичу 38 лет, в ноябре он выиграл 101-й турнир ATP в карьере. Серб является победителем 24 турниров Большого шлема, это рекордный результат. Также теннисист является олимпийским чемпионом Игр 2024 года в Париже.

