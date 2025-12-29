Магомед Адиев выбрал лучшего футболиста Казахстана в 2025 году

В сезоне-2021/22 он работал главным тренером карагандинского «Шахтёра», а с 2022 по 2024 год возглавлял сборную Казахстана, став самым успешным наставником в её истории. Под его руководством национальная команда пробилась в стыковые матчи квалификации Евро-2024 и выиграла третий дивизион Лиги наций, добившись повышения в классе.