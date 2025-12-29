Ричмонд
Магомед Адиев выбрал лучшего футболиста Казахстана в 2025 году

Главный тренер самарских «Крыльев Советов», российский специалист Магомед Адиев рассказал, кто по его мнению является лучшим казахстанским футболистом по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Адиев назвал лучшего футболиста страны.

«Ряд казахстанских футболистов хорошо себя проявили, но, думаю, лучше отметить Дастана Сатпаева. Учитывая, что “Кайрат” стал чемпионом Казахстана и выход алматинцев в основной этап Лиги чемпионов УЕФА», — сказал Адиев в интервью Legalbet.kz.

Статистика Сатпаева в 2025 году

В нынешнем сезоне Дастан Сатпаев принял участие в 41 матче во всех турнирах, записав на свой счёт 27 результативных баллов по системе «гол+пас» — 19 забитых мячей и восемь ассистов. Нападающий также продолжает выступления за «Кайрат» на общем этапе Лиги чемпионов.

Напомним, что со следующего сезона 17-летний форвард станет игроком лондонского «Челси». О трансфере алматинский клуб объявил в феврале, однако присоединиться к английской команде Сатпаев сможет после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

Успешная карьера Адиева в Казахстане

Отдельно отметим, что Магомед Адиев хорошо знаком с казахстанским футболом.

В сезоне-2021/22 он работал главным тренером карагандинского «Шахтёра», а с 2022 по 2024 год возглавлял сборную Казахстана, став самым успешным наставником в её истории. Под его руководством национальная команда пробилась в стыковые матчи квалификации Евро-2024 и выиграла третий дивизион Лиги наций, добившись повышения в классе.

После ухода из сборной Адиев тренировал грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки», а в 2025 году был назначен главным тренером самарских «Крыльев Советов».