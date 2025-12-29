Ричмонд
Экс-игрок АПЛ начал переговоры с казахстанским клубом

Польский полузащитник Бартош Капустка может продолжить карьеру в Казахстанской Премьер-лиге, передают Vesti.kz со ссылкой на AmanVIBE.

Источник: Depositphotos

По его информации, 29-летний атакующий хавбек варшавской «Легии» рассматривает вариант переезда в КПЛ и уже ведёт переговоры с одним из казахстанских клубов. Название команды пока не раскрывается — стороны стараются избежать преждевременной огласки, чтобы не сорвать возможный трансфер.

Капустка является участником чемпионата Европы 2016 года и обладает солидным международным опытом. В текущем сезоне он провёл 17 матчей в чемпионате Польши, отметившись одним забитым мячом. Его нынешний клуб «Легия» переживает непростой период и на данный момент располагается на предпоследней строчке турнирной таблицы.

В разные годы Капустка выступал за «Краковию», английский «Лестер» и немецкий «Фрайбург», а также прошёл все возрастные сборные Польши.

За национальную команду полузащитник сыграл 16 матчей и забил два гола.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро (около 885,9 млн тенге).