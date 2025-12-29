Ричмонд
Африканский нападающий заявил об уходе из «Астаны»

Гвинейский вингер Усман Камара сделал заявление о расставании с футбольным клубом «Астана», передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Источник: ФК "Астана"

Футболист подтвердил, что больше не является игроком столичного клуба Казахстана, развеяв слухи вокруг своего будущего.

«Поздравление с днём рождения? Кажется, сотрудники просто хотели снизить напряжение вокруг клуба. То, что я ушел — правда», — отметил Камара.

Ранее «Астана» поздравила игрока с 27-летием в социальных сетях, назвав его действующим нападающим команды. При этом уже за неделю до этого Камара покинул клуб на фоне, по данным источника, проблем с выплатой заработной платы.

Ожидается, что бывший футболист тбилисского «Динамо» продолжит карьеру за пределами Казахстана. За время выступлений в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) Усман Камара провёл 49 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами.